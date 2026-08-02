Sistema frontal mantiene a miles de familias sin luz: Revisa el detalle por región y comunas
El temporal ha dejado dos víctimas fatales hasta el momento, 17 casas destruidas, más de 100 personas albergadas y miles de clientes sin suminsitro eléctrico.
El sistema frontal que se mantiene activo en la zona centro y sur del país mantiene a miles de clientes sin suministro eléctrico, situación que es monitoreada cada una hora por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
De acuerdo con el último balance de Senapred, entre las regiones del Maule y La Araucanía se han registrado desbordes de ríos y esteros, además de remociones en masa y socavones que han dificultado la conectividad terrestre.
Hasta la mañana de este domingo, el sistema frontal ha dejado dos personas fallecidas, 461 damnificadas, 128 albergadas y 6.183 aisladas.
Respecto de la afectación a viviendas, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que 17 han resultado destruidas, 379 presentan daño mayor, 2.908 daño menor y otras 1.200 se mantienen en evaluación.
En paralelo, el reporte de la SEC daba cuenta de más de 54 mil clientes sin suministro eléctrico en la zona.