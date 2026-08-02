Sistema frontal mantiene a miles de familias sin luz: Revisa el detalle por región y comunas

El temporal ha dejado dos víctimas fatales hasta el momento, 17 casas destruidas, más de 100 personas albergadas y miles de clientes sin suminsitro eléctrico.

El sistema frontal que se mantiene activo en la zona centro y sur del país mantiene a miles de clientes sin suministro eléctrico, situación que es monitoreada cada una hora por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

De acuerdo con el último balance de Senapred, entre las regiones del Maule y La Araucanía se han registrado desbordes de ríos y esteros, además de remociones en masa y socavones que han dificultado la conectividad terrestre.

Hasta la mañana de este domingo, el sistema frontal ha dejado dos personas fallecidas, 461 damnificadas, 128 albergadas y 6.183 aisladas.

Respecto de la afectación a viviendas, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que 17 han resultado destruidas, 379 presentan daño mayor, 2.908 daño menor y otras 1.200 se mantienen en evaluación.

En paralelo, el reporte de la SEC daba cuenta de más de 54 mil clientes sin suministro eléctrico en la zona.

Revisa aquí el total de clientes sin luz a nivel nacional