Michelle Carvalho celebra su cumpleaños junto a ex participantes de GH Chile: Revisa quiénes llegaron a la fiesta

Mira a continuación algunas de las fotografías que dejó el evento en que se reencontraron algunos viejos amigos de encierro de la brasileña.

Durante este fin de semana, Michelle Carvalho celebró su cumpleaños número 33 junto a sus más cercanos en una glamurosa, pero íntima fiesta.

La ganadora de Gran Hermano Chile 2 invitó a algunos de sus ex compañeros de reality, quienes compartieron emotivos registros juntos a la brasileña.

Quiénes fueron los invitados de Michelle a su cumpleaños

Según se vio en diferentes historias de Instagram, Carvalho estuvo acompañada de sus seres queridos y de algunas personas con las que compartió numerosos días de encierro en GH 2 y que se convirtieron con el tiempo en personas muy importantes para ella.

Entre ellos se vio a la gitana Linda Marcovich, junto a su esposo Duyo Aristich, también estaba Diego “Lebryze” Bazaes y Patricio Esteffan.

Asimismo, a la fiesta también asistieron otros rostros de la televisión y las redes sociales como, por ejemplo, Mike Milfort, Lucas Galilea, entre otros.