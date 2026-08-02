Iban a ser padres: Confirman identidad de pareja fallecida durante sistema frontal en Los Ríos

El Cuerpo de Bomberos de Villarrica despidió a estas dos primeras víctimas del nuevo sistema frontal tras identificar a uno de ellos como parte de la institución.

La tarde de este sábado se registró un fatal accidente en la ruta que une a Panguipulli con Lican Ray luego de que un árbol cayera sobre un vehículo en el que iban dos personas, convirtiéndose en las primeras víctimas de este nuevo sistema frontal.

La Superintendencia y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica confirmó las identidades, reconociendo a uno de sus miembros y a su pareja embarazada.

Quiénes son las primeras víctimas de este nuevo sistema frontal

Según dio a conocer el Cuerpo de Bomberos de Villarrica, los fallecidos son Maximiliano José Ferrada Peña, de 41 años, quien Segundo Comandante de dicho grupo de voluntarios.

En tanto, su acompañante era su pareja, Génesis Medina Bermedo, de 25 años, que se encontraba embarazada con aproximadamente tres meses de gestación.

“Con profundo pesar (…) comunican el sensible fallecimiento de nuestro Segundo Comandante, Maximiliano José Ferrada Peña, quien perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la ruta Panguipulli–Villarrica, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en que se trasladaba”, partió diciendo el Cuerpo de Bomberos en Facebook.

Sobre la misma añadieron: “En este mismo lamentable hecho también falleció su pareja, Génesis Medina Bermedo, con quien esperaban la llegada de un hijo”.

“Hoy despedimos a un gran Oficial, cuya vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la comunidad dejaron una huella imborrable en nuestra Institución. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, cerraron.