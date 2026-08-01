Sistema frontal: Más de 200 mil clientes están sin luz a nivel nacional

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el balance tras un monitoreo del suministro eléctrico en los hogares.

Más de 200 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico a nivel nacional, producto del sistema frontal que afecta a la zona centro sur.

Gran parte del país se enfrenta este sábado a intensas lluvias y fuertes vientos que provocaron cortes de luz en los hogares de las distintas comunas.

Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Son al menos 230.000 habitantes afectados por el sistema frontal , según el monitoreo del organismo.

Comunas más afectadas por cortes de luz

A partir del reporte actualizado a las 23:00, la región más afectada por los cortes de luz es la del Maule con 77.146 clientes.

En total, son siete las que cuentan con más de diez mil hogares sin suministro eléctrico:

Región del Maule: 77.146

77.146 Región de O’Higgins: 42.417

42.417 Región de La Araucanía: 40.720

40.720 Región de Ñuble: 21.579

21.579 Región de Los Ríos: 19.778

19.778 Región del Biobío: 14.075

14.075 Región de Los Lagos: 13.665

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarlo a través de estas alternativas: