01/ 08/ 2026 23:12

Eduardo Sáez advierte dónde caerán hasta 100 mm de lluvia por el nuevo sistema frontal

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, advirtió que el sistema frontal continuará afectando a la zona centro sur con un nuevo “tren de frentes” entre este fin de semana y el lunes. Según sus estimaciones, la Región Metropolitana acumularía menos de un milímetro en el centro de Santiago, aunque en sectores precordilleranos como San José de Maipo podrían caer hasta 35 mm. En tanto, los mayores montos se concentrarán entre O’Higgins y Los Ríos, con 15 a 30 mm en O’Higgins, hasta 80 mm en sectores precordilleranos del Maule, 70 a 100 mm en Ñuble y Biobío, 40 a 70 mm en La Araucanía, hasta 90 mm en Los Ríos y 40 a 50 mm en Los Lagos.