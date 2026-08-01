Ofician a Metro tras incendio en Línea 5: Piden informar sobre presencia de asbesto en vagones siniestrados

El parlamentario pidió esclarecer las causas del hecho y determinar si existieron riesgos para la salud de los pasajeros tras la emergencia que se presentó en la estación Santa Isabel.

El diputado Marcos Barraza ofició a Metro de Santiago para solicitar una serie de antecedentes relacionados con el incendio que afectó a uno de los trenes de la Línea 5 el pasado lunes 27 de julio.

En el documento, el parlamentario pidió a la empresa informar si el vagón siniestrado contenía asbesto, material cuya exposición puede representar un riesgo para la salud, y si las personas que inhalaron el humo durante la emergencia pudieron verse afectadas.

“Es necesario establecer también si la evacuación se hizo conforme a una buena utilización de los protocolos de seguridad. Es decir, si los protocolos funcionaron, si se utilizaron, si se mitigó el riesgo o el daño para las personas“, señaló Barraza.





El diputado recalcó que “Metro entrega un buen servicio, seguro y de calidad” razón por la que “esta fiscalización es tan importante, porque tiene como propósito que episodios de esta gravedad y magnitud no vuelvan a ocurrir“.

Cumplimiento de protocolos en Metro

El diputado Barraza solicitó a Metro detalles de si se activaron y ejecutaron correctamente los protocolos de seguridad y emergencia, tanto al interior del tren como en las distintas estaciones donde se desarrolló el procedimiento de evacuación.

En especial, se pidió aclarar si el tren incendiado de la Línea 5 contenía asbesto, considerando que Metro ha señalado que los trenes más antiguos del modelo NS-74 poseen este material encapsulado.

En detalle, pide se entregue “el fundamento técnico de la afirmación de que el siniestro no habría liberado fibras de asbesto, especificando los instrumentos utilizados, el protocolo o norma de medición aplicada, el momento en que se realizaron las mediciones respecto de la extinción del fuego, y el organismo que validó dichos resultados”.