Lluvia en Santiago hoy: A qué hora comenzarán las precipitaciones este sábado

Este fin de semana la capital continuará recibiendo precipitaciones tanto sábado como domingo y se espera que el día lunes ingrese una nueva banda frontal.

Andrés Moncada, meteorólogo de Chilevisión, actualizó el pronóstico de lluvia para Santiago durante este fin de semana.

Cabe recordar que durante este fin de semana un nuevo sistema frontal está presente en país, afectando a regiones del norte, centro y sur del país.

Para esta jornada, el especialista anunció que la temperatura no va a subir “más allá de los 13° este día sábado” y que se esperan algunos chubascos aislados.

¿A qué hora lloverá en Santiago?

Según el meteorólogo la lluvia llegará a Santiago durante la noche, aunque se espera que sean “gotitas muy aisladas”.

“No va a ser más de un milímetro y las precipitaciones se intensifican hacia la madrugada y primeras horas del domingo“, adelantó.

Por otra parte, a partir del día lunes se presentará “una nueva bandita frontal” según indicó Moncada, la que dejará nuevamente precipitaciones “entre la madrugada y mañana”.