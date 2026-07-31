31/ 07/ 2026 22:04

Las lluvias no darán tregua: Eduardo Sáez reveló cuánto podría caer durante el fin de semana

Las lluvias seguirán durante este fin de semana en la zona centro y sur del país. Según el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, el sistema frontal dejará acumulados de entre 50 y 90 milímetros en la región del Biobío, mientras que en sectores de La Araucanía y Los Ríos podrían acercarse a los 100 milímetros. Las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de anegamientos y otras emergencias asociadas a las precipitaciones.