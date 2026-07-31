“Siento culpa por…”: Joyce Castiblanco lanza sensibles declaraciones tras acusación de Óscar Garcés contra su esposo

La empresaria hizo alusión a que se encontraría viviendo un duelo, justo después de que su cuñado, Óscar Garcés, arremetiera contra Paulo, su esposo.

Durante la noche de este jueves, Joyce Castiblanco rompió el silencio y se pronunció tras las declaraciones de su cuñado, Óscar Garcés.

El exchico reality lapidó a su hermano, Paulo, a través de Instagram, acusándolo de abandonar a su madre e incluso aseguró que “hoy dejas de existir para mí”.





¿Qué dijo Joyce Castiblanco?

A través de su cuenta de Instagram, Joyce expuso: “Increíble cómo todo se acomoda, aún en un momento de dolor”.

En esa misma línea, mostró una botella de aromaterapia y señaló: “Mi aceite para el duelo y hoy vivimos el mismo momento y volvió a mí”.

“Siento culpa por mi estrés…altos y bajos”, declaró la empresaria, quien luego compartió un video de su esposo Paulo junto a sus hijos y agregó: “Te amo y admiro siempre”.

Por otro lado, Joyce también precisó: “Mis niños, mi vida. Mañana Dios me acompaña”.

Las declaraciones de Castiblanco llegan en medio de un quiebre familiar que se expuso en abril de este año, donde Óscar acusó a Joyce de dejarle deudas y expuso detalles íntimos sobre sus tres sobrinos menores de edad.

En aquel entonces, la empresaria interpuso acciones legales en contra de su cuñado para resguardar la privacidad de los menores.

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