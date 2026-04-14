“Me diste donde sabes que me duele”: Óscar Garcés arremetió contra ex chica Yingo y expuso tenso conflicto familiar

El exchico reality aseguró que su cuñada, Joyce Castiblanco, llegó “a separar” la familia y luego pidió disculpas, pero solo por haber expuesto a sus sobrinos.

Este martes, Óscar Garcés acusó en redes sociales, a su cuñada, la ex chica Yingo, Joyce Castiblanco, de no permitirle ver a sus sobrinos y expuso un tenso conflicto familiar.

Castiblanco está casada con Paulo Garcés, hermano de Óscar, hace casi 20 años y de ese matrimonio nacieron tres hijos varones. Además, Joyce es madre de Florencia.





¿Qué dijo Óscar Garcés?

“Uno nunca elige el entorno familiar, en él nace, pero sí podemos elegir ser mejores y no replicarlo”, comenzó diciendo Óscar en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Y a veces llegan personas a solo separar: ¡Una sí, dos no! Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?”.

Garcés publicó una fotografía con dos de sus sobrinos, donde acusa a Castiblanco de haberle chocado uno de los vehículos que le prestó, el cual habría devuelto con una deuda cercana a los 2 millones de pesos.

Además, aseguró: “Hoy no puedo ver a los niños que más amo en el mundo, a los cuales cambié pañales, los llevaba al colegio, viajaba semanal a donde vivieran para estar con ellos. Mientras tú dormías, yo me levantaba a las 6 am para preparar sus desayunos y almuerzos. Gracias por el aporte, Joyce”.

Haber mostrado los rostros de los pequeños generó una disputa, por lo que el exchico reality borró las publicaciones y luego hizo un video pidiendo disculpas, pero no a su cuñada.

“No me arrepiento de lo publicado anteriormente. Creo que es literalmente lo que escribí, lo que pienso y lo que siento”, señaló Garcés.

Finalmente, concluyó: “Expuse a mis dos sobrinos, sin el consentimiento de sus padres, a una red pública. De ello me arrepiento. Nada, les pido perdón a ellos y espero no haberles causado ningún inconveniente”, mientras que Paulo y Joyce no se han referido a la polémica.

Revisa las publicaciones de Instagram: