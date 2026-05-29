“Como les costó sacarme el dinero, me dispararon”: El crudo relato de doctora baleada por motochorros

La profesional de la salud fue baleada por los delincuentes tras retirar 4 millones de pesos desde un banco.

Paulina Martínez, doctora de 72 años de edad, fue asaltada por dos motochorros tras retirar cuatro millones de pesos desde una entidad bancaria en el barrio 10 de julio.

La profesional de la salud fue baleada por los delincuentes cuando opuso resistencia al robo, pese a este traumático episodio, la víctima entregó su testimonio a Chilevisión Noticias.





“El señor del taxi dijo parece que la vienen siguiendo, pero nos bajamos y no alcancé, ya que el tipo se tiró encima mío. Yo traté de defenderme y tenía la plata en los bolsillos y como les costó sacarme el dinero, me dispararon“, afirmó la adulta mayor.