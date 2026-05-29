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Dos adultos quedaron en prisión preventiva y tres adolescentes en internación provisoria por crimen de adulta mayor en Coronel

El tribunal estableció un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este viernes, se determinó la prisión preventiva de los dos adultos y la internación provisoria de tres de los cuatro adolescentes, imputados por el crimen de Isabel Contreras Aguilera. Mientras que el otro menor quedó con arresto domiciliario.

Cabe señalar que la mujer de 65 años fue víctima de un violento robo que terminó en homicidio en Coronel, región del Biobío, luego que los sujetos ingresaran a una casona del sector Maule de la mencionada comuna.

El tribunal estableció un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación.

 

Familia de la víctima pide justicia

Al momento de la formalización de los imputados, los familiares de la víctima indicaron que los asaltantes se jactaron en redes sociales del crimen donde compartieron fotografías. “Se burlaron de mi abuela subiendo fotos del dinero robado en redes sociales”, dijo una de las familiares.

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