Alarma por gran incendio en Frigorífico Friofort en Ruta 5 Sur a la altura de Buin

Bomberos de Buin se encuentra combatiendo las llamas en el lugar las cuales se están propagando a viviendas cercanas a la empresa.

Alarma existe en la comuna de Buin, región Metropolitana, por un incendio en el Frigorífico Friofort, ubicado en la Ruta 5 Sur y Alberto Krumm.

Usuarios de redes sociales están reportando desde el lugar, que las llamas se estarían propagando a unas viviendas que están ubicadas en la parte trasera de la empresa que a esta hora es consumida por el fuego.

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