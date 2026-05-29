Alarma por gran incendio en Frigorífico Friofort en Ruta 5 Sur a la altura de Buin
Bomberos de Buin se encuentra combatiendo las llamas en el lugar las cuales se están propagando a viviendas cercanas a la empresa.
Alarma existe en la comuna de Buin, región Metropolitana, por un incendio en el Frigorífico Friofort, ubicado en la Ruta 5 Sur y Alberto Krumm.
Usuarios de redes sociales están reportando desde el lugar, que las llamas se estarían propagando a unas viviendas que están ubicadas en la parte trasera de la empresa que a esta hora es consumida por el fuego.
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A esta hora Bomberos Buin procede con Alarma General de incendio por fuego en Frigorífico Friofort en Ruta 5 Sur y Alberto Krumm en Buin, reportan peligro de propagación a viviendas, solicitan apoyo a otro Cuerpos de Bomberos y unidades Hazmat @biobio pic.twitter.com/3sFE0kqu3F
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) May 30, 2026