Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (sábado 30 y domingo 31 de mayo).

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Huechuraba, Estación Central, Cerrillos, Macul, Providencia, Las Condes, Recoleta, Independencia, Santiago, Pudahuel y Ñuñoa.





Sábado 30 de mayo

Colina: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Estación Central: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 31 de mayo

Recoleta e Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.