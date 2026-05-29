Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (sábado 30 y domingo 31 de mayo).
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Huechuraba, Estación Central, Cerrillos, Macul, Providencia, Las Condes, Recoleta, Independencia, Santiago, Pudahuel y Ñuñoa.
Sábado 30 de mayo
- Colina: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.
- Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Estación Central: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Providencia: Desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.
- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Domingo 31 de mayo
- Recoleta e Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Santiago: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.