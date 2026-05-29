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Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (sábado 30 y domingo 31 de mayo).

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Huechuraba, Estación Central, Cerrillos, Macul, Providencia, Las Condes, Recoleta, Independencia, Santiago, Pudahuel y Ñuñoa.  

Sábado 30 de mayo

  • Colina: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.
  • Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
  • Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Providencia: Desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.
  • Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 31 de mayo 

  • Recoleta e Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Santiago: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.
  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

 

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