“Quería compartir la tutela” y “no era competente”: Exponen detalles del juicio entre Arriagada y la madre de Javiera Suárez

El tribunal habría estipulado que Marilú Balbontín no era “competente mentalmente” para hacerse cargo del cuidado personal del niño.

Este viernes, Carolina “Caco” Saavedra, periodista que entrevistó a Manuel Suárez, padre de Javiera Suárez, expuso en Plan Perfecto los detalles del juicio entre Cristian Arriagada y Marilú Balbontín.

El viudo y la madre de Javiera se habrían ido a juicio hace unos años, siendo esta la razón por la cual actualmente toda la familia materna tiene una relación frecuente con el niño, menos ella.

“No era competente mentalmente”

En Plan Perfecto, Caco expuso: “Estuvieron en juicio tres años, casi tres años y medio. Lo que quería Marilú Balbontín era compartir la tutela con Cristian”.

En esa misma línea, agregó que el padre del pequeño, en conjunto “con los psicólogos y los especialistas, vieron que lo que necesitaba Pedrito en ese minuto era estabilidad”.

“El tribunal definió que Marilú Balbontín no podía tener esta tutela y que la tenía Cristian porque no era competente mentalmente”, detalló Saavedra.

Finalmente, la periodista agregó que tanto el padre como los hermanos de Javiera tienen una relación cercana y frecuente tanto con el niño como con Cristian e incluso, cuando entrevistó a Manuel, “la hermana de la Javi estaba haciendo las tareas con Pedro en la casa de Cristian”.

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