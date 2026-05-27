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“Pelusiando con…”: Hermana de Cristian Arriagada publicó polémica fotografía en medio de presunto conflicto familiar

En la imagen aparece el hijo de Cristian Arriagada y Javiera Suárez con las hermanas de ambos.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, Cecilia, la hermana de Cristian Arriagada, publicó una polémica fotografía en medio del presunto conflicto familiar entre el médico cirujano y la madre de Javiera Suárez, Marilú Balbontín.

El registro fue compartido por la periodista Paula Escobar en su cuenta de Instagram y en él aparece Pedro Milagros, hijo de Javiera y Cristian, en compañía de Cecilia y Macarena Suárez, hermana de la fallecida periodista.

La polémica foto que publicó la hermana de Cristian Arriagada

“Pedrito pelusiando con las madrinas”, escribió Cecilia, quien además etiquetó a la hermana de Javiera en la publicación.

En el registro aparecen los tres posando a la cámara, sonriendo mientras forman parte de una actividad recreativa.

Al respecto, Paula Escobar explicó: “La hermana de Cristian Arriagada sube esta foto hace un rato. Aparecen Pedro y su otra tía, la hermana de Javiera. El bien mayor aquí, está claro quién es”.

La publicación causó polémica debido a que hace unos días, Marilú Balbontín respondió a un comentario en Instagram que señala: “Él también tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su hijo y por qué tomó la decisión de que su hijo no tenga contacto con su abuela”.

Al respecto, la madre de Javiera contestó: “Con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos”.

Revisa la publicación de Instagram:

 

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