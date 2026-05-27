“Pelusiando con…”: Hermana de Cristian Arriagada publicó polémica fotografía en medio de presunto conflicto familiar

En la imagen aparece el hijo de Cristian Arriagada y Javiera Suárez con las hermanas de ambos.

Este miércoles, Cecilia, la hermana de Cristian Arriagada, publicó una polémica fotografía en medio del presunto conflicto familiar entre el médico cirujano y la madre de Javiera Suárez, Marilú Balbontín.

El registro fue compartido por la periodista Paula Escobar en su cuenta de Instagram y en él aparece Pedro Milagros, hijo de Javiera y Cristian, en compañía de Cecilia y Macarena Suárez, hermana de la fallecida periodista.





La polémica foto que publicó la hermana de Cristian Arriagada

“Pedrito pelusiando con las madrinas”, escribió Cecilia, quien además etiquetó a la hermana de Javiera en la publicación.

En el registro aparecen los tres posando a la cámara, sonriendo mientras forman parte de una actividad recreativa.

Al respecto, Paula Escobar explicó: “La hermana de Cristian Arriagada sube esta foto hace un rato. Aparecen Pedro y su otra tía, la hermana de Javiera. El bien mayor aquí, está claro quién es”.

La publicación causó polémica debido a que hace unos días, Marilú Balbontín respondió a un comentario en Instagram que señala: “Él también tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su hijo y por qué tomó la decisión de que su hijo no tenga contacto con su abuela”.

Al respecto, la madre de Javiera contestó: “ Con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos”.

Revisa la publicación de Instagram: