“Siempre hemos querido…”: José Miguel Viñuela abordó polémica de Cristian Arriagada y reveló última voluntad de Javiera Suárez
El animador era uno de los amigos más cercanos de Javiera Suárez.
Este lunes, José Miguel Viñuela rompió el silencio tras la polémica en la que se vio envuelto Cristian Arriagada tras ser acusado de no permitir una relación entre su hijo y su abuela materna.
El animador también reveló la última voluntad de Javiera Suárez antes de morir, luego de que Arriagada confirmara una relación con Kika Silva, quien fue amiga de Javiera.
¿Qué dijo José Miguel Viñuela?
“No soy quien para meterme ahí; nosotros somos coapoderados con Cristian en el colegio. Yo lo considero un amigo, le tengo mucho cariño; mi señora también. Siempre hemos querido que él rehaga su vida y que sea feliz”, señaló Viñuela en Que Te Lo Digo.
En esa misma línea, agregó: “No quiero entrar en ninguna otra polémica, pero yo en algún minuto, hablando con la Javi, la Javi siempre quiso también que Cristian fuera feliz, que conociera a alguien, que rehiciera su vida”.
El animador dejó en claro que no mantiene una relación excesivamente cercana con Arriagada como para conocer los detalles más íntimos de su vida, pero sí se juntan en ocasiones y comparten.
“Lo que más queremos como familia siempre que nos vemos y hemos estado con él es que sea feliz, que ojalá encuentre a la persona, que tenga más hijos, que Pedrito tenga hermanos; me encantaría. Se lo hemos dicho muchas veces”, comentó Viñuela.
Finalmente, el animador concluyó: “Siempre le hemos deseado que ojalá sea feliz”.