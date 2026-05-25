Más de 100 en un año: Compilado de videos alerta por accidentes de ciclistas en el Cerro San Cristóbal

El registro de colisiones producidas por descuidos e imprudencias, ya ha sido reproducido por más de dos millones de personas en redes sociales.

Un video publicado por el Parque Metropolitano ha llamado la atención de los ciclistas del Cerro San Cristóbal.

El registro que contiene un compilado de accidentes y maniobras imprudentes , ha sido reproducido por más de dos millones de personas en redes sociales.

Con la voz nostálgica de Frank Sinatra y como si fuera una comedia, en él se muestran colisiones producidas por descuidos e imprudencias de quienes pedalean.

El objetivo es concientizar respecto al autocuidado y la convivencia vial ya que, durante 2024, se registraron 237 accidentes de ciclistas y 150 en 2025, todos en el Cerro San Cristóbal.





“En el parque se puede andar máximo a 30 kilómetros por hora y lamentablemente, a veces surgen estos accidentes por exceso de velocidad. Incluso hasta 60 km por hora”, expresó Marisol Torregrosa, directora (S) de Parquemet.

Respecto a las medidas que se han tomado habrían “demarcaciones viales, reductores de velocidad, repavimentación de calles”, además de la “mejora y aumento de señaléticas”.