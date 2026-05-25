Polémicas y una hipotética enfermedad mental: El historial del exfiscal detenido por ingresar droga a cárcel

El abogado Roberto Díaz quedó en prisión preventiva tras una polémica visita a cinco internos a los que representaba.

En prisión preventiva quedó el exfiscal Regional de O’Higgins, Roberto Díaz, luego de tratar de ingresar droga en la cárcel de Alto Hospicio este domingo.

El hombre que hoy ejerce como abogado independiente, fue detenido durante una visita a cinco internos a los que representa profesionalmente.

Debido a problemas físicos y una hipotética enfermedad mental del imputado, a la defensa hizo una particular petición.

“Tiene un trastorno bipolar, por lo que necesita mantener su medicación diaria. Además tiene un problema de salud física que le resta movilidad. Necesita dormir con mayores comodidades. Que Gendarmería le proporcione la cantidad de colchonetas que se requieran“, detalló la jueza.





Díaz fue protagonista de una serie de hechos que fueron noticia, cuando integraba la Fiscalía. El más polémico, cuando aparentemente asistió a una audiencia con un fuerte hálito alcohol, hecho por el cual el fiscal nacional de aquel entonces, Sabas Chahuán, abrió una investigación sumaria en su contra. Sin embargo, esta nunca concluyó, ya que el aludido renunció a su cargo.

Luego, en 2015 fue denunciado por violencia intrafamiliar , lo que lo llevó a ser formalizado.

Ahora, el polémico abogado quedó detenido en una investigación que tiene como plazo, 120 días para determinar si es culpable del delito que es ingresar droga a una cárcel.