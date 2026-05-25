Decretan prisión preventiva para exfiscal que intentó ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio
La medida cautelar se dictó en la audiencia de formalización este lunes, tras haber sido detenido la jornada anterior.
Decretaron prisión preventiva para el exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla.
El abogado había sido detenido este domingo tras intentar ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.
La medida cautelar se dictó en la audiencia de formalización este lunes en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio.
El exfiscal Roberto Díaz fue descubierto con droga al ingresar como visita al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en su rol de persecutor.
Personal de Gendarmería lo revisó luego de percatarse de un bulto al interior de su chaqueta.
En él guardaba 48 envoltorios de nylon transparentes y diez con una sustancia blanca.
Además, poseía 103 mil pesos en efectivo, una botella de alcohol y un teléfono celular.