La cantante mostró el proceso que lleva desde hace varios días internada en el Hospital Regional de Rancagua, donde llegó producto de una complicación relacionada con una úlcera.

Katherine Orellana reapareció en redes sociales luego de que la semana pasada causara preocupación debido a que se dio a conocer que estaba atravesando un complejo estado de salud y llevaba varios días internada en Rancagua.

Según informó en Primer Plano, hace 15 días la cantante fue hospitalizada de urgencia producto de complicaciones con una peritonitis , que incluso la tuvieron en riesgo vital.

Debido al inminente peligro para su salud, la exparticipante de Rojo tuvo que ser intervenida en el Hospital Regional de Rancagua, donde todavía permanece internada.





A días del inicio de su recuperación, Katherine Orellana ocupó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que se mostró positiva tras superar lo más difícil.

“Sólo Dios sabe de dónde me sacó… Esto le puede pasar a quien sea. Ojo con dolores a los que ya hacemos parte de nosotros ese dolor. Que no lo normalicemos”, expresó.

En la publicación, también compartió un video con registros de sus días internada en el hospital y los cambios que ha experimentado, agradeciendo el cariño de sus seguidores.

“Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Gracias infinitas!“, agregó.

Durante el capítulo de Primer Plano, Orellana explicó que “se me perforó parte de un intestino porque tenía úlceras que fueron desde el bypass gástrico y no me cuidé, y se abusó de un medicamento para el dolor que fue debilitando las paredes del intestino entonces esta úlcera se rompió y me llevó a una peritonitis”.

“Yo lo atribuía a un estrés, hasta que no dio más y se reventó esto en mi estómago”, aseguró.

Katherine Orellana reaparece tras grave estado de salud