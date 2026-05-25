Hay dos sobrevivientes: Confirman la muerte de dos tripulantes tras naufragio de lancha en Talcahuano

Hasta el momento, las víctimas fatales no han sido identificadas.

Durante la tarde de este lunes, Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, confirmó el fallecimiento de dos tripulantes que iban a bordo de la lancha “María Elena II”, que naufragó en las últimas horas.

Las otras dos personas que iban a bordo sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Las Higueras de Talcahuano; una de ellas se encuentra con diagnóstico reservado, según expuso la Armada de Chile.





Se confirman dos víctimas fatales tras naufragio de lancha

“Lamentablemente, tenemos que informar a la comunidad (…) la pérdida de dos vidas, dos pescadores artesanales que, por esas cosas de la vida, salen a buscar el sustento en una actividad tan compleja, con tanto riesgo, y no regresan a puerto”, indicó el edil.

En esa misma línea, agregó: “Estoy muy afectado porque este es un sector en el cual la pesca artesanal es predominante”.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas fatales no ha sido confirmada.

El alcalde hizo un llamado a la reflexión para avanzar en medidas de seguridad en pos de los pescadores artesanales, recordando los casos de Magdalena II y la lancha Bruma, donde también murieron personas.

Por otro lado, el edil de Talcahuano destacó el despliegue de la Armada de Chile y cómo incluso se dispuso de un enfermero naval para poder asistir a las víctimas con la mayor rapidez posible.

Finalmente, el alcalde Saavedra confirmó que la Municipalidad de Talcahuano apoyará a las familias de los cuatro tripulantes durante la investigación que esclarecerá lo ocurrido.