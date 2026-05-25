Alerta por robo de más de 100 rifles de aire comprimido: Pueden ser modificados para tiros reales

Desconocidos utilizaron el mecanismo del oxicorte durante el día sábado, y el domingo en la tarde concretaron la sustracción de especies avaluadas en cerca de $100 millones de pesos.

Un grupo de desconocidos robó 113 rifles de aire comprimido desde una tienda dedicada a la venta de artículos de caza y pesca, en la comuna de Recoleta.

El hecho quedó al descubierto este lunes, pero se trató de un trabajo planificado que habría comenzado el día sábado, en donde se utilizó el mecanismo del oxicorte en uno de las entradas.

Posteriormente, los desconocidos regresaron el día domingo y poco antes de las 18:00 cometieron el robo avaluado en más de $100 millones. Se presume que los rifles podrían ser adaptados para tiros reales.

“Los dueños se percatan de que durante el fin de semana largo, y específicamente la tarde de ese día domingo, un grupo de sujetos que habían llegado al lugar en vehículos habían forzado los accesos a dicho recinto, específicamente la reja perimetral y también el acceso a las bodegas de esta empresa, incluso utilizando oxicorte”, detalló el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte.