Se acerca fecha clave: Cómo y cuándo postular a la nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico
Se trata de un descuento que se aplicará en las cuentas de la luz de los beneficiados a partir de septiembre. Revisa los requisitos y quiénes pueden postular.
Este martes 26 de mayo se abrirá la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico 2026.
El beneficio entrega un descuento de entre $17.346 hasta $31.224 en las cuentas de la luz, según la cantidad de personas que compongan el hogar beneficiado.
Los resultados se conocerán a partir de agosto y el monto se verá reflejado en las boletas de los beneficiados desde septiembre.
Fechas claves: Cómo y hasta cuándo postular
La postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se abrirá este martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio.
Los resultados de quienes resulten beneficiados en esta nueva convocatoria se conocerán a partir del mes de agosto.
Postulación online:
Para solicitar el beneficio es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y seguir los siguientes pasos:
- Hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.
- Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.
- Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.
También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico por medio de Chile Atiende o la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/).
Monto que entrega el Subsidio Eléctrico 2026
El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado:
- Un integrante: recibe $17.346.
- Dos a tres integrantes: reciben $22.548.
- Cuatro o más integrantes: reciben $31.224.
Requisitos: ¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?
Para poder postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico es necesario tener la cuenta de la luz al día o contar con convenio de pago al 22 de junio del 2026.
Además hay que cumplir con estos requisitos:
- Tener 18 años o más.
- Pertenecer a un hogar de hasta 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (SH) vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).
- Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.