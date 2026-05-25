Se trata de un descuento que se aplicará en las cuentas de la luz de los beneficiados a partir de septiembre. Revisa los requisitos y quiénes pueden postular.

Este martes 26 de mayo se abrirá la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico 2026.

El beneficio entrega un descuento de entre $17.346 hasta $31.224 en las cuentas de la luz, según la cantidad de personas que compongan el hogar beneficiado.

Los resultados se conocerán a partir de agosto y el monto se verá reflejado en las boletas de los beneficiados desde septiembre.





Fechas claves: Cómo y hasta cuándo postular

La postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se abrirá este martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio.

Los resultados de quienes resulten beneficiados en esta nueva convocatoria se conocerán a partir del mes de agosto.

Postulación online:

Para solicitar el beneficio es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en la opción de “ Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.

y completar los datos solicitados. Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.

También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico por medio de Chile Atiende o la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/).

Monto que entrega el Subsidio Eléctrico 2026

El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado:

Un integrante: recibe $17.346 .

. Dos a tres integrantes: reciben $22.548.

Cuatro o más integrantes: reciben $31.224.

Requisitos: ¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Para poder postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico es necesario tener la cuenta de la luz al día o contar con convenio de pago al 22 de junio del 2026.

Además hay que cumplir con estos requisitos: