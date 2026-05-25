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Se acerca fecha clave: Cómo y cuándo postular a la nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico

Se trata de un descuento que se aplicará en las cuentas de la luz de los beneficiados a partir de septiembre. Revisa los requisitos y quiénes pueden postular.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este martes 26 de mayo se abrirá la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico 2026.

El beneficio entrega un descuento de entre $17.346 hasta $31.224 en las cuentas de la luz, según la cantidad de personas que compongan el hogar beneficiado.

Los resultados se conocerán a partir de agosto y el monto se verá reflejado en las boletas de los beneficiados desde septiembre.

Fechas claves: Cómo y hasta cuándo postular

La postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se abrirá este martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio.

Los resultados de quienes resulten beneficiados en esta nueva convocatoria se conocerán a partir del mes de agosto.

Postulación online:

Para solicitar el beneficio es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y seguir los siguientes pasos:

  • Hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.
  • Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.
  • Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.

También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico por medio de Chile Atiende o la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/).

Monto que entrega el Subsidio Eléctrico 2026

El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado:

  • Un integrante: recibe $17.346.
  • Dos a tres integrantes: reciben $22.548.
  • Cuatro o más integrantes: reciben $31.224.

Requisitos: ¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Para poder postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico es necesario tener la cuenta de la luz al día o contar con convenio de pago al 22 de junio del 2026.

Además hay que cumplir con estos requisitos:

  • Tener 18 años o más.
  • Pertenecer a un hogar de hasta 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (SH) vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).
  • Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.
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