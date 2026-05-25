Vuelven las lluvias esta semana: Revisa cuándo y en cuáles zonas del país habrá precipitaciones

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá agua y descenso en las temperaturas para al zona centro y sur del país.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló el pronóstico del tiempo para esta semana y adelantó que volverán a bajar las temperaturas y el regreso de las lluvias.

La experta señaló que hay que prepararse para importantes descensos que se registrarán en los próximos en la capital, específicamente a partir del miércoles.

“Hay que estar atentos, se viene un sistema frontal que este llegaría el día miércoles hacia la zona centro-sur del país “, comentó la meteoróloga.





¿Cuándo y en qué zonas lloverá?

Según Allison Göhler, los paraguas deberán guardarse aún en la región Metropolitana, ya que las lluvias se concentrarán principalmente en la zona sur del país.

La temperatura “va a ir bajando drásticamente hacia la zona sur y por lo tanto podríamos tener lluvia desde Concepción, La Araucanía, hacia el sur“, explicó.

Sin embargo, debido a este sistema frontal, el frío sí afectará a la capital con importantes descensos en los termómetro a mitad de semana.

“Nos va a aportar con nubosidad y también un descenso de temperatura. Así que a prepararse para el miércoles que vamos a tener un bajón en ese termómetro bastante considerable”, argumentó la meteoróloga.