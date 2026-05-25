El participante se encontraba en zona de riesgo y debía presentarse en la pista de baile para seguir en competencia, sin embargo apareció solo en el escenario y el jurado tomó una drástica decisión.

La noche del domingo se vivió una inédita situación en Fiebre de Baile y no se pudo llevar a cabo la eliminación semanal.

En la primera parte del estelar de Chilevisión se presentaron los participantes que competían para ser el mejor de la semana, título que quedó en manos de Disley Ramos.

Sin embargo, en la segunda parte se tuvieron que presentar los nominados a la zona de riesgo para evitar su salida del estelar de baile.





Todo se desarrollaba como de costumbre hasta que llegó el turno de Diego Venegas, quien era el último en presentarse: Al momento de salir a la pista, no lo pudo hacer.

Inédita decisión en Fiebre de Baile

El ex chico reality apareció solo en el escenario y explicó que su bailarina, Angie Zepeda, presentó problemas de salud que le impidieron estar en la noche junto a él.

“Se complicaron las cosas. Angie hoy día llegó al canal a hacer los ensayos de estudio y tenía la guata terrible. Se tuvo que ir al doctor porque no podía ensayar. Estaba a punto casi de desmayarse. No le daba para nada el físico. Pero ni con agüitas de hierba la sacamos adelante. Así que parece que vamos a tener que buscar otra alternativa”, explicó.

Ante la inédita situación, Raquel Argandoña tuvo que tomar una decisión y le dio una segunda oportunidad a Diego Venegas, aplazando la eliminación para este lunes.

“Diego, mañana tendrá que abrir el programa. Si su bailarina no está en condiciones tendrá que buscar otra profesional. Porque la próxima semana ya comenzamos con el repechaje. Por lo tanto, el eliminado de esta noche se va a elegir mañana, no hoy“, expuso la presidenta del jurado de Fiebre de Baile.