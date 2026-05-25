Temblor hoy 25 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este lunes 25 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 4.3

: 4.3 Hora : 03:12 horas.

: 03:12 horas. Epicentro : 51 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta.

: 51 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta. Profundidad: 44 km.

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora : 04:55 horas.

: 04:55 horas. Epicentro : 127 km al noreste de Socaire, Región de Antofagasta.

: 127 km al noreste de Socaire, Región de Antofagasta. Profundidad: 264 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora : 03:53 horas.

: 03:53 horas. Epicentro : 28 km al sur de Pica, Región de Tarapacá.

: 28 km al sur de Pica, Región de Tarapacá. Profundidad: 109 km.

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora : 03:52 horas.

: 03:52 horas. Epicentro : 23 km al Oeste de Navidad, Región de O’Higgins.

: 23 km al Oeste de Navidad, Región de O’Higgins. Profundidad: 58 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 03:17 horas.

: 03:17 horas. Epicentro : 50 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta.

: 50 km al noroeste de Quillagua, Región de Antofagasta. Profundidad: 44 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.