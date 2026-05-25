Vecinos escucharon balazo: Asesinan a hombre en situación de calle en la ribera del río Mapocho

Según los antecedentes que se han recogido hasta ahora en la investigación, habría existido un problema previo entre la víctima y otros sujetos del sector.

Un hombre fue asesinado la noche del domingo en la ribera del río Mapocho, a la altura de la comuna de Renca, región Metropolitana.

El sujeto se encontraba en situación de calle y el ataque se habría producido cerca de las 23 horas, cuando él estaba al interior de su ruco.

Según indicó la Policía de Investigaciones (PDI), los propios vecinos del sector alertaron a Carabineros tras escuchar un impacto de bala.





Personal policial se constituyó en el lugar junto con una ambulancia y personal de SAMU, quienes terminaron constatando el fallecimiento del hombre en el lugar.

Investigan problemas previos

El fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía ECOH, señaló que se está trabajando en la investigación para aclarar los hechos y en primera instancia todo apuntaría a un conflicto previo entre víctima y victimario.

“Los primeros datos dan cuenta que esta persona vive en situación de calle, hace un tiempo atrás habría tenido algunos problemas en el sector, pero no tenemos más antecedentes por el momento”, expuso.

El trabajo quedó a cargo de Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes se ecuentran levantando la evidencia del lugar.

Sobre las pruebas encontradas hasta ahora, se habló de evidencia balística “de una vaina y un proyectil que habría causado la muerte a la víctima en el lugar que se encuentra en el sitio del suceso”.