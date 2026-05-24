AHORA | Incendio afecta a viviendas en Renca: Vecinos combaten las llamas

En las imágenes a las que pudo acceder CHV Noticias, se ve a un grupo de vecinos combatiendo las llamas a la espera de que llegue personal de bomberos.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio que estaría involucrando a un grupo de viviendas en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se estaría desarrollando en el pasaje Inca de Oro de la comuna.

En las imágenes a las que pudo acceder CHV Noticias, se ve a un grupo de vecinos combatiendo las llamas a la espera de que llegue personal de bomberos.

En desarrollo…