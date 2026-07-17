VIDEO | Las postales que deja la nieve en Farellones durante el sistema frontal

El registro evidencia la fuerza de las precipitaciones que afectan a la zona cordillerana de la Región Metropolitana.

La llegada del sistema frontal sigue dejando postales invernales en los sectores cordilleranos. Un registro grabado en Farellones muestra la abundante caída de nieve durante este viernes, con baja visibilidad y un paisaje totalmente cubierto por un manto blanco.

De acuerdo con los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, las condiciones se mantendrían durante los próximos días en la cordillera de la Región Metropolitana.

Es por esto que se proyecta que continúen las bajas temperaturas y que persistan las precipitaciones en forma de nieve en el contexto del sistema frontal que sigue afectando a la zona central del país.