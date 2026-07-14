Activan alarma meteorológica por intensas lluvias: Las 3 regiones que se verían más afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile adelantó que podrían caer hasta 180 milímetros de lluvia entre la madrugada del viernes 17 y la noche del domingo 19 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile activó una alarma meteorológica por “precipitaciones intensas” para tres regiones del país, a raíz del tren de sistemas frontales que se anunció para los próximos días.

Según el pronóstico más reciente de los meteorólogos de Chilevisión, este evento podría provocar precipitaciones de carácter histórico, aumentando el riesgo de inundaciones.

La alarma se mantendrá vigente desde la madrugada del viernes 17 de julio hasta la noche del domingo 19 de julio.





El anuncio también advirtió que podría se provocar una “saturación de suelos por precipitaciones intensas y continuas”.

Además, el fenómeno estará acompañado por tres sistemas frontales consecutivos, los que podrían generar hasta cinco días seguidos de lluvias en gran parte de la zona afectada.

Según las proyecciones del organismo, podrían llegar a caer hasta 180 milímetros de agua lluvia durante los días mencionados.

Regiones y montos de precipitaciones en milímetros:

Si bien el sistema frontal afectará a regiones del centro y sur del país, hasta el momento la Dirección Meteorológica de Chile activó la alarma para tres regiones: