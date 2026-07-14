“Me dieron ganas de vomitar”: Influencer mexicano criticó el completo y desató furia en masa de chilenos

A través de redes sociales, Arturo Lemmen publicó un registro de su visita a un local de Providencia, donde probó por primera vez la clásica preparación nacional. “Está deliciosa la salchicha, el pan está delicioso, pero todo lo demás no lo entiendo”, afirmó.

El influencer mexicano Arturo Lemmen, conocido por degustar comidas alrededor del mundo, se viralizó y generó debate entre los chilenos tras compartir su reacción al probar un completo por primera vez.

A través de Instagram, el creador de contenidos publicó un registro de su visita a la Fuente Alemana, en la comuna de Providencia. A lo largo del video, cuestionó principalmente la gran cantidad de mayonesa presente en la preparación.

Aunque destacó el sabor del pan y la salchicha, aseguró que el resto de los ingredientes no logró convencerlo. “Está deliciosa la salchicha, el pan está delicioso, pero todo lo demás no lo entiendo”, comentó.

Incluso, al probar una versión con chucrut, reconoció que la combinación no fue de su agrado y afirmó que le provocó malestar. “Me dieron un poquito ganas de vomitar, la verdad” , expresó.

Pese a sus críticas, Lemmen destacó la amabilidad de los chilenos y señaló que se trataba únicamente de una diferencia de gustos. Además, valoró mucho más un sándwich de lomito que le recomendaron otros clientes del local.





Chilenos reaccionaron en masa

Como era de esperar, el video provocó cientos de comentarios, especialmente de usuarios chilenos que salieron a defender el completo.

Algunos aseguraron que el influencer eligió un lugar que no representa la mejor versión del producto, mientras que otros lo invitaron a darle una nueva oportunidad a la gastronomía nacional.

“Luisito (Comunica) fue a un local real y le encantaron los completos, por cierto, él te vuela la r…”, “te faltó asesoría”, “¿y si lo llenamos de recetas chilenas?”, “date otra oportunidad con Chile” y “fuiste al peor lugar”, fueron parte de las reacciones que se multiplicaron bajo la publicación.

Pese a la controversia, Lemmen aclaró que llegó a este local por recomendación de seguidores. “Como yo siempre digo, pruebo todo, pero no me gusta todo y esto, la verdad, no fue mi máximo”, señaló.