Dan luz verde al Día Nacional de la Teletón: Proyecto queda en condiciones de ser ley

La medida busca reconocer oficialmente en el calendario nacional tanto la jornada de la Teletón como el día posterior destinado al encuentro familiar.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el primer sábado de noviembre Día Nacional de la Teletón.

La iniciativa contempla que, a partir de ahora, el primer sábado de noviembre de cada año sea reconocido con la jornada vinculada a la campaña solidaria que busca recaudar fondos para la rehabilitación y atención de niños y jóvenes.

Además, el proyecto también establece que el domingo siguiente al Día Nacional de la Teletón sea denominado el Día Nacional del Encuentro Familiar, con el objetivo de promover una jornada de reunión y convivencia entre las familias.





La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados, después de haber recibido previamente el mismo respaldo en el Senado. De esta manera, el texto completó su paso por el Congreso.

“Hasta hoy no cuenta con un reconocimiento formal de parte del Estado que consagre su relevancia como obra de interés nacional. Y la campaña anual depende exclusivamente de la voluntad de los medios de comunicación, de las empresas auspiciadoras y de la ciudadanía, sin que exista un marco institucional que dé permanencia y estabilidad a esta instancia de solidaridad”, destacó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

¿Cuándo es la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 6 y sábado 7 de noviembre bajo el lema “súmate a lo que nos une”.

La Gira Teletón 2026 este mes y recorrerá el país con distintos artistas desde el 13 hasta el 18 de octubre en la zona norte, y desde el 27 hasta el 31 en la zona sur.