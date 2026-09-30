30/ 09/ 2026 16:16

EEUU negó visa a senador Daniel Núñez (PC) para representar al Congreso en Unión Interparlamentaria

La embajada de Estados Unidos en Chile le negó una visa al senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, quien buscaba participar en una cita de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Nueva York. La reunión se hizo en paralelo a la visita del presidente José Antonio Kast a la misma ciudad, donde formó parte de la Asamblea General de la ONU. Finalmente, el cupo para representar al congreso chileno lo utilizó la senadora del Partido por la Democracia (PPD), Loreto Carvajal.