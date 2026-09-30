Gobierno detalla plan para impulsar más de 100 mil puestos de trabajo tras alza del desempleo

El ministro del Trabajo entregó más antecedentes sobre las iniciativas que contempla el gobierno para la creación de puestos de trabajo y la entrega del nuevo Subsidio Unificado al Empleo.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras de la tasa de desocupación en Chile, la que durante el último trimestre de junio-agosto se situó en 9,6%.

La tasa registró un aumento de un punto porcentual en doce meses, explicado principalmente por el incremento de la fuerza de trabajo (0,3%) y la disminución de las personas ocupadas (-0,9%).

En tanto, las personas desocupadas aumentaron 13%, impulsadas tanto por el incremento de los cesantes (12,1%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (23,3%).





El estudio se conoce en el marco del anuncio del gobierno de un conjunto de medidas destinadas a impulsar la creación de cerca de 100 mil puestos de trabajo.

El Ejecutivo presentó la agenda “Chile Despega, con más pega”, iniciativa que contempla movilizar $1,3 billones mediante obras de rápida ejecución en infraestructura y vivienda, además de la ampliación de subsidios al empleo, entre otras acciones.

“Chile Despega, con más pega”

Ante las cifras del INE, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que “refleja una situación muy difícil para muchas familias y frente a la cual estamos actuando con decisión”.

La autoridad señaló que se presentó el lunes la agenda “Chile Despega, con más pega”, iniciativa que contempla movilizar $1,3 billones con el objetivo de generar más de 100 mil empleos.

De acuerdo con el titular de la cartera, estos recursos estarán destinados a distintas áreas para acelerar la generación de puestos de trabajo como “acelerar obras públicas, viviendas y proyectos comunales, apoyar a las empresas y reforzar los subsidios de la contratación”.

El plan considera así la ejecución de proyectos que permitan dinamizar la actividad económica y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades laborales. La estrategia también tendrá un foco especial en las mujeres, considerando la diferencia registrada en las tasas de desempleo entre hombres y mujeres.

A estas medidas se suma la entrada en vigencia del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que comenzará a operar desde este 1 de octubre.