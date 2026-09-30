Presentó un título falso y recibió $110 millones: Condenan a falsa periodista de Cathy Barriga por fraude al Fisco

La exfuncionaria de Maipú se acogió a un procedimiento abreviado y deberá cumplir cuatro años de libertad vigilada intensiva.

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Andrea Monsalve, exfuncionaria de la Municipalidad de Maipú, por el delito de fraude al Fisco, todo como parte de la investigación de presuntas irregularidades durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Según La Tercera, la sentencia fue dada a conocer luego que la exfuncionaria se acogiera a un procedimiento abreviado. La pena se fijó en cuatro años de libertad vigilada intensiva, además del pago de una multa de 48 UTM, algo así como $3,4 millones de pesos.

Las indagatorias apuntaron a que Monsalve presentó un falso certificado de título de periodista para desempeñarse en el departamento de comunicaciones del municipio.

Por lo anterior, recibió más de $110 millones de pesos en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y 2020, del que 1.174 días estuvo con licencia médica.

Durante esos años, además, registró un aumento de sueldo de más del 30%.





Ministerio Público destapó acuerdo de confidencialidad

De acuerdo al citado medio, en la misma indagatoria la Fiscalía determinó que la exalcaldesa le solicitó a Monsalve firmar un “acuerdo de confidencialidad” con el objetivo de concretar un traslado interno dentro del municipio.

Para el Ministerio Público, el movimiento respondía a “un conflicto personal con la alcaldesa Barriga” y buscaba mantenerla en el cargo, pese a las licencias médicas, con el fin de que no divulgara información.

En enero de 2024, una declaración ante Fiscalía publicada también por La Tercera daba cuenta de que Monsalve atribuyó distintos episodios de malos tratos a la exedil.