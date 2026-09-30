“No logro procesar lo que pasó”: Daniel Fuenzalida se sinceró sobre el proceso de duelo tras la muerte de su hermano

“Me provoca mucha angustia”, confesó Daniel, quien hoy se apoya en su hija, Ignacia, su familia, amigos y seguidores.

Este miércoles, Daniel “Huevo” Fuenzalida se sinceró sobre la muerte de su hermano Felipe, cuyo deceso se produjo el pasado 19 de septiembre.

El animador habló sobre su proceso de duelo, cómo ha podido sobrellevarlo y cómo pueden afectar las emociones tan intensas en una persona que sufrió de adicciones.





¿Qué dijo Daniel Fuenzalida?

En conversación con LUN, se le preguntó a Daniel cómo se sentía y contestó: “Eso es una pregunta simple y compleja, grande. Yo diría que mal, en el sentido que aún no logro procesar lo que pasó, todo fue muy rápido”.

En esa misma línea, agregó: “El domingo lo conversaba con Pato (su hermano mayor), que son dolores muy distintos, sobre todo tan seguido”.

“Ha sido muy difícil. La mamá es la mamá; después nos enfocamos en tirar para arriba a mi papá, se fue también y ahí sentí orfandad”, admitió Fuenzalida.

Debido a las adicciones que vivió en el pasado, el animador destacó la posibilidad de tener una rutina e ir a trabajar a diario, lo que le ayuda a no encerrarse en sus emociones por mucho tiempo.

“Es un riesgo quedarme pegado en una emoción”, explicó Daniel, quien además confesó que siente una conexión real con sus seguidores en redes sociales, quienes le han entregado apoyo en este tiempo.

Asimismo, Fuenzalida comentó: “Cuando se va un hermano, es que se fue uno de los nuestros. Si bien nuestro núcleo familiar éramos cinco… pero él (Felipe) era una persona joven”.

“Ver triste a mi hermano mayor me provoca mucha angustia, pero también quise regresar a las actividades. Mis papás siempre me inculcaron volver a la pega”, indicó.

Finalmente, el animador comentó que ha estado apoyándose en su hija, Ignacia, su círculo familiar y también sus amigos, además de tomar en cuenta los consejos que sus seguidores le envían.