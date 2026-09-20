Quién era Felipe Fuenzalida, hermano de Daniel Fuenzalida que falleció a los 59 años

Luis Felipe Fuenzalida Ferdinand era bombero e integraba la Octava Compañía de Viña del Mar. En 2023, fue reconocido como Hijo Ilustre de la ciudad tras cumplir 30 años de servicio en la institución.

Este sábado se dio a conocer el fallecimiento de Luis Felipe Fuenzalida Ferdinand, hermano de Daniel Fuenzalida, a los 59 años, producto de una enfermedad.

El animador lo confirmó a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación con imágenes de ambos y un mensaje de despedida.

La noticia también fue comunicada por el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, debido a que Fuenzalida integraba la Octava Compañía.





¿Quién era Felipe Fuenzalida, hermano de Daniel Fuenzalida?

Felipe Fuenzalida tenía 59 años y, según informó el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, se encontraba “luchando contra una enfermedad”.

A los 23 años, ingresó a la institución en 1991, donde desarrolló una trayectoria de 33 años. Durante ese periodo, se desempeñó como Tesorero de Compañía, Consejero de Compañía, Consejero de Disciplina y Tesorero General.

En 2023, recibió el Quinto Premio del Cuerpo de Bomberos por 30 años de servicio, reconocimiento que además le otorgó la calidad de Hijo Ilustre de Viña del Mar por parte de la Municipalidad.

“Ante esta dolorosa y prematura partida, en nombre del Honorable Directorio General, nuestro Superintendente, señor Marcos Quintana Bonvallet, hace llegar sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos“, expresó el Cuerpo de Bomberos.