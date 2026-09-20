20/ 09/ 2026 13:06

Fatal accidente en Maipú: Conductor perdió el control en medio de la lluvia y pasajero falleció

Un lamentable accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en la comuna de Maipú, donde un conductor perdió el control del vehículo y chocó contra una barrera. Esto provocó que uno de los pasajeros, quien tenía 20 años, muriera en el lugar. Tras las primeras diligencias, se informó que el conductor no tendría alcohol en la sangre y tampoco se movilizaba a exceso de velocidad. Los otros tripulantes del automóvil resultaron con lesiones.