Leonardo Farkas anuncia regalo de 5 mil empanadas en fonda del Parque O’Higgins

El empresario anunció que regalará 5.000 empanadas durante la jornada de este domingo. Aquí los detalles.

Durante la noche de este sábado, Leonardo Farkas llegó hasta el Parque O’Higgins para celebrar las Fiestas Patrias y sorprendió con una particular aparición en el escenario de “La Gran Fonda de Chile”.

Antes de subir al escenario, el empresario estuvo compartiendo y comiendo junto a familiares y amigos en la fonda “Y Si Pagamos a Medias ”, ubicada al interior del Parque O’Higgins. Se trata del mismo recinto que había visitado el presidente José Antonio Kast.

Posteriormente, Farkas fue invitado a subir al escenario durante la presentación de Zúmbale Primo. Allí compartió con los músicos y el público, realizó una paya y protagonizó un momento bastante efusivo con los asistentes.





Durante su intervención, comentó que esta era la primera vez en 12 años que pasaba las Fiestas Patrias en Chile.

Además, anunció que regalaría 5.000 empanadas durante la jornada de este domingo, específicamente a las primeras personas que ingresen a la fonda desde las 12:00 horas.