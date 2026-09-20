Temblor hoy 20 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este domingo 20 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
Magnitud: 3.3
Hora: 7:26 horas
Epicentro: 52 km al SE de Socaire
Profundidad: 218 km
Magnitud: 4.0
Hora: 7:17 horas
Epicentro: 42 km al S de Huasco
Profundidad: 46 km
Magnitud: 3.6
Hora: 5:30 horas
Epicentro: 36 km al E de Pica
Profundidad: 116 km
Magnitud: 3.2
Hora: 5:13 horas
Epicentro: 138 km al O de Valdivia
Profundidad: 20 km
Magnitud: 3.7
Hora: 4:31 horas
Epicentro: 10 km al NE de Calama
Profundidad: 117 km
Magnitud: 3.3
Hora: 2:06 horas
Epicentro: 47 km al NE de Calama
Profundidad: 115 km
Magnitud: 3.5
Hora: 0:04 horas
Epicentro: 24 km al O de Vallenar
Profundidad: 66 km