“Toma nota”: La reacción del Gobierno tras la baja de la candidatura de Bachelet a la ONU
A través de una declaración pública, el Gobierno del presidente José Antonio Kast reiteró los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a no respaldar la candidatura de la exmandataria.
El Gobierno reaccionó a la decisión anunciada este sábado por la expresidenta Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
A través de una declaración, el Ejecutivo señaló que “el Gobierno de Chile toma nota de la decisión anunciada por la expresidenta“. Asimismo, recordó que “en marzo, el Gobierno decidió retirar el patrocinio de Chile a esta nominación, luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito“.
“Esa decisión se adoptó teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país. Desde entonces, y tal como se anunció al momento de retirar el patrocinio, el Gobierno de Chile no apoyó a ninguna de las opciones en competencia”, agregó el Ejecutivo.
Críticas a decisión del Gobierno de Kast
La respuesta del Gobierno se produjo en medio de diversas reacciones del mundo político, algunas de las cuales apuntaron al retiro del respaldo oficial a Bachelet y al eventual impacto que esta decisión pudo tener en su candidatura. “Creo que la pequeñez del gobierno finalmente hizo que los apoyos bajaran y que tomara esta decisión realista pero dolorosa para nuestro país“, cuestionó el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz.
La excandidata presidencial Jeanette Jara también reaccionó al anuncio y escribió: “Presidenta, siempre Ud. nos ha iluminado. Hoy la abrazamos con más fuerza que nunca. Su ejemplo y coraje son infinitos“.
Por su parte, el senador Vlado Mirosevic sostuvo que “Michelle Bachelet es un liderazgo luminoso para el mundo y pudo haber sido una gran Secretaria General para la ONU en este momento histórico, pero contó con piedras en el camino. Una grande, el veto de Trump. Y una pequeña, muy pequeña, el rechazo de Kast”.
La exministra de la Mujer Antonia Orellana también dedicó un mensaje a la expresidenta: “Diría el mundo pierde, pero Chile es parte del mundo. Nuestro océano nos conecta con todos, nuestra geografía nos hace vulnerables a la crisis climática, nuestra economía es abierta y nuestra democracia recuerda lo que es necesitar el apoyo del sistema internacional de Derechos Humanos, cosas que lamentablemente quienes nos gobiernan no entienden“.