“Toma nota”: La reacción del Gobierno tras la baja de la candidatura de Bachelet a la ONU

A través de una declaración pública, el Gobierno del presidente José Antonio Kast reiteró los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a no respaldar la candidatura de la exmandataria.

El Gobierno reaccionó a la decisión anunciada este sábado por la expresidenta Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A través de una declaración, el Ejecutivo señaló que “ el Gobierno de Chile toma nota de la decisión anunciada por la expresidenta “. Asimismo, recordó que “en marzo, el Gobierno decidió retirar el patrocinio de Chile a esta nominación, luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito“.

“Esa decisión se adoptó teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país. Desde entonces, y tal como se anunció al momento de retirar el patrocinio, el Gobierno de Chile no apoyó a ninguna de las opciones en competencia”, agregó el Ejecutivo.





Críticas a decisión del Gobierno de Kast

La respuesta del Gobierno se produjo en medio de diversas reacciones del mundo político, algunas de las cuales apuntaron al retiro del respaldo oficial a Bachelet y al eventual impacto que esta decisión pudo tener en su candidatura. “Creo que la pequeñez del gobierno finalmente hizo que los apoyos bajaran y que tomara esta decisión realista pero dolorosa para nuestro país“, cuestionó el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

La excandidata presidencial Jeanette Jara también reaccionó al anuncio y escribió: “Presidenta, siempre Ud. nos ha iluminado. Hoy la abrazamos con más fuerza que nunca. Su ejemplo y coraje son infinitos“.

Por su parte, el senador Vlado Mirosevic sostuvo que “Michelle Bachelet es un liderazgo luminoso para el mundo y pudo haber sido una gran Secretaria General para la ONU en este momento histórico, pero contó con piedras en el camino. Una grande, el veto de Trump. Y una pequeña, muy pequeña, el rechazo de Kast”.

La exministra de la Mujer Antonia Orellana también dedicó un mensaje a la expresidenta: “Diría el mundo pierde, pero Chile es parte del mundo. Nuestro océano nos conecta con todos, nuestra geografía nos hace vulnerables a la crisis climática, nuestra economía es abierta y nuestra democracia recuerda lo que es necesitar el apoyo del sistema internacional de Derechos Humanos, cosas que lamentablemente quienes nos gobiernan no entienden“.