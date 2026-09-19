“No me convenzo aún”: La emotiva despedida de Daniel Fuenzalida tras la muerte de su hermano

El comunicador compartió fotografías junto a su hermano y le dedicó un emotivo mensaje, donde destacó especialmente su trayectoria como bombero.

Daniel Fuenzalida despidió a su hermano a través de redes sociales, luego de su repentino fallecimiento. Sin embargo, el comunicador no reveló la causa de su muerte.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías junto a él y le dedicó un sentido mensaje.

“Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún , quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano”, escribió Fuenzalida.





Asimismo, Daniel recordó algunos detalles de la relación con su hermano: “Recordaré las peleas cuando niños, tu gusto por el metal, la primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros”.

El comunicador también destacó un aspecto que ambos compartían: su pasión por Bomberos. “Lo más importante es que compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba”.

“Claramente fuiste mas constante y perseverante. Lograste más de 30 años en tu querida Octava. Un beso hermano. Feliz viaje, ya nos encontraremos todos. Hasta pronto camarada, bombero, hermano lindo“, concluyó.