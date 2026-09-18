Parada Militar 2026 en vivo: Mira aquí la transmisión del desfile desde el Parque O’Higgins

Al igual que cada año, el evento se realizará en Parque O’Higgins y participarán funcionarios de la PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas.

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la Parada Militar 2026 como parte de la celebración del Día de las Glorias del Ejército.

El tradicional desfile tendrá lugar en la elipse del Parque O’Higgins y contará con la participación de funcionarios del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y Policía de Investigaciones.

Asimismo, asistirán autoridades de gobierno, incluido el presidente José Antonio Kast, en su primera aparición en esta instancia.

Para quienes quieran seguir el evento y no puedan asistir presencialmente, existe la posibilidad de ver el evento en vivo a través de televisión y plataformas digitales.

Ver en vivo la Parada Militar por Chilevisión

La Parada Militar será transmitida en vivo por cadena nacional desde las 11:00 horas del sábado 19 de septiembre.

También puedes sintonizarla a través de las plataformas digitales de Chilevisión, como la señal En Vivo de Chilevisión.cl o la app MiCHV.