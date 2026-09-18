Balance de Fiestas Patrias: 3 muertos y 52 detenidos a nivel nacional al inicio de las celebraciones

El general Víctor Vielma, jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, indicó que 32 fueron por conducir con alcohol y 17 por consumo de drogas.

Durante la mañana de este viernes, se realizó el primer balance de tránsito de Fiestas Patrias, donde se reportó la muerte de tres personas en medio de accidentes viales.

El informe comprende desde las 18:00 horas a las 23:59 horas del día jueves 17 de septiembre.

El general Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, indicó que 154.466 vehículos salieron de la Región Metropolitana. De esos, 16.468 fueron fiscalizados.

Se practicaron 4.765 exámenes: 4.653 alcotest y 112 narco test. Esto dejó como resultado a 52 detenidos a nivel nacional: 32 por conducir con alcohol y 17 por consumo de drogas.

Finalmente, ocurrieron 13 siniestros de tránsito y se registraron tres fallecidos.