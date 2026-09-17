Cómo saber si tienes dinero disponible en tu Caja de Compensación antes de Fiestas Patrias

Desde Cajas de Chile aseguran que los saldos a favor no prescriben, no se destinan a otros fines y están siempre disponibles para ser retirados.

Hace unos días, Cajas de Chile lanzó la campaña “Consulta tus Saldos a Favor” 2026. El objetivo de facilitar la devolución de dineros pertenecientes a trabajadores, pensionados y empleadores en esta fecha de importantes gastos debido a las Fiestas Patrias.

Cabe señalar que los saldos a favor se generan principalmente durante el periodo de vigencia de un crédito social, ya sea por errores del empleador al realizar el cálculo del descuento por planilla, duplicidad de pago de cuotas u otros ajustes operativos derivados, por ejemplo, de procesos de renegociación.

Según la información de la Superintendencia de Seguridad Social , a julio de 2026 existen $1.371.026.621 disponibles por este concepto en las Cajas de Compensación , pertenecientes a 23.126 personas o empresas (-2,1% con relación al mismo mes de 2025). Del total, 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.





¿Cómo se pueden saber los saldos a favor?

Para simplificar el trámite y evitar que las personas deban revisar en el sitio web de cada institución por separado, Cajas de Chile ha consolidado la información en un módulo único.

Ingresando al sitio web www.cajasdechile.cl, los afiliados encontrarán el banner “Consulta Saldos a Favor”. Al digitar su RUT, en pocos segundos el sistema informará si existe un saldo a favor disponible y en qué Caja de Compensación se encuentra.

Es importante destacar que los saldos a favor no prescriben, no se destinan a otros fines y están siempre disponibles para ser retirados.

Además, estos saldos a favor son heredables, por lo que cualquier persona puede ingresar al buscador y consultar si un familiar fallecido cuenta con saldos a favor disponibles.