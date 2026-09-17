Reo es agredido y fallece en cárcel de Quillota: Gendarmería presentó denuncia ante el Ministerio Público

La víctima fue traslada a enfermería del recinto, donde personal SAMU confirmó su deceso.

Un interno de la cárcel de Quillota, Región de Valparaíso, perdió la vida dentro del recinto penal tras ser agredido.

Tras el fallecimiento, la Dirección Regional de Gendarmería emitió un comunicado donde señaló que, tras enterarse del hecho, trasladaron a la víctima a la enfermería del recinto.

Sin embargo, y tras su arribo al lugar, personal del SAMU confirmó el fallecimiento del reo. Por este motivo, se indicó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.





Seremi de Valparaíso se refirió al crimen

El seremi de Justicia de Valparaíso, Rafael González, afirmó que “respecto al incidente en la unidad penitenciaria de Quillota, Gendarmería realizó la aplicación inmediata de los protocolos de rigor, trasladando al interno al centro de salud respectivo”.

También afirmó que ahora el Ministerio Público adoptará las diligencias de investigación correspondientes.