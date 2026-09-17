17/ 09/ 2026 16:11

Con francotiradores y renovada escolta: La señal de respaldo del pdte. Kast al alcalde White en desfile de San Bernardo

Una potente señal de respaldo es la que el presidente José Antonio Kast le entregó al alcalde Christopher White durante el desfile cívico-militar desarrollado en la Plaza de Armas de San Bernardo. En la actividad se desplegaron más de 300 efectivos policiales, incluidos varios francotiradores sobre el techo del municipio, y la renovada escolta del edil. Cabe recordar que, hace unas semanas, tras la detención del “Indio Juan”, se supo que una organización criminal habría planificado un atentado contra la autoridad comunal.