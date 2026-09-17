Nuevo Subsidio Unificado al Empleo: Quiénes pueden recibir hasta $185 mil mensuales y cuáles son los requisitos

El pago del beneficio iniciaría en octubre y tanto trabajadores como empresas podrán postular y está dirigido a mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un nuevo beneficio que busca reemplazar programas como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

La iniciativa contempla ampliar la cobertura y entregar un aporte mensual de hasta $185 mil a trabajadores que cumplan determinadas condiciones.

El SUE todavía se encuentra en proceso de implementación, por lo que los detalles de las postulaciones serán informados oficialmente antes del inicio de las solicitudes.





Montos que entrega el Subsidio Unificado al Empleo

El monto del SUE no será igual para todos los beneficiarios, ya que se calculará como un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador.

El beneficio tendrá un tope de hasta $185.000 mensuales y considerará rentas de hasta 2,25 veces el Ingreso Mínimo Mensual (IMM).

Para trabajadores dependientes hay tres tramos:

Tramo 1: Bonificación creciente para rentas de 0 a 1 IMM. Es decir, mientras más bajo el sueldo dentro de este rango, mayor el porcentaje bonificado.

Tramo 2: Bonificación fija para rentas entre 1 y 1,25 IMM.

Tramo 3: Bonificación decreciente para rentas entre 1,25 y 2,25 IMM. Sobre ese tope no hay subsidio.

Para empleadores hay dos tramos:

Tramo 1: Bonificación creciente para rentas de 0 a 1,25 IMM.

Tramo 2: Bonificación decreciente para rentas entre 1,25 y 2,25 IMM. Sobre los 2,25 IMM no hay bonificación al empleador.

Requisitos y quiénes pueden recibir el SUE

El beneficio está dirigido a trabajadores pertenecientes a cuatro grupos:

Jóvenes de 18 a 24 años.

Mujeres de 25 a 54 años.

Personas de 55 a 64 años.

Personas con discapacidad de hasta 64 años, siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de

Personas con Discapacidad.

Entre las condiciones contempladas para que los trabajadores reciban el SUE se encuentran:

Tener las cotizaciones previsionales al día.

Contar con una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 IMM.

Haber registrado, durante los últimos 18 meses, al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses de desempleo discontinuo, según los registros correspondientes.

Pertenecer al tramo del 40% al 60% del Registro Social de Hogares (RSH). Las personas con discapacidad quedarían exceptuadas de este requisito.

El porcentaje específico del RSH aplicable a cada grupo será determinado anualmente mediante un decreto conjunto de los ministerios del Trabajo y Hacienda.

¿Cómo postular al nuevo subsidio?

La solicitud estará a cargo del SENCE, organismo que administrará el beneficio y recibirá las postulaciones.

Los trabajadores podrán postular de manera individual, acreditando que cumplen las condiciones exigidas. Los empleadores también podrán realizar el trámite por la dupla empresa-trabajador cuando contraten a una persona perteneciente a alguno de los grupos beneficiarios.

¿Cuándo inicia el pago del SUE?

Según la información publicada sobre la implementación del beneficio, el Subsidio Unificado al Empleo comenzaría a operar en octubre de 2026 .

El cambio contempla un período de transición hasta 2027 para evitar que quienes actualmente reciben el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes queden inmediatamente sin apoyo.