Fiestas Patrias: A qué hora cierran las principales cadenas de supermercados esta semana

Este jueves 17 de septiembre será la última oportunidad para realizar compras en estos establecimientos antes del inicio de los feriados irrenunciables.

A pocas horas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, como buenos chilenos, muchos todavía no han realizado sus compras en el supermercado.

Los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre este año son feriados irrenunciables, por lo que este jueves seguramente habrá aglomeraciones importantes en recintos comerciales.

En ese sentido, la Dirección del Trabajo estableció que el comercio podrá funcionar, cómo máximo, hasta las 21:00 horas de esta jornada , por lo que la invitación es a hacer las compras, dentro de lo que se pueda, con anticipación.

Horarios de los supermercados

La normativa indica que el descanso obligatorio de los trabajadores por Fiestas Patrias debe iniciar a las 21:00 horas del jueves y finalizar a las 6:00 del domingo 20 de septiembre .

Revisa a continuación a qué hora cerrarán sus puertas los principales supermercados del país:

Tottus

Jueves 17: cierre anticipado según local

cierre anticipado según local Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Jumbo

Jueves 17: abierto hasta las 19:30 horas

abierto hasta las 19:30 horas Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Acuenta

Jueves 17: abierto hasta las 19:30 horas

abierto hasta las 19:30 horas Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Líder

Jueves 17: abierto hasta las 19:30 horas. Express de Lider hasta las 20:00 horas

abierto hasta las 19:30 horas. Express de Lider hasta las 20:00 horas Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Santa Isabel

Jueves 17: abierto hasta las 19:30 horas

abierto hasta las 19:30 horas Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Alvi

Jueves 17: abierto hasta las 19:30 horas

abierto hasta las 19:30 horas Viernes 18 y sábado 19: cerrado

Unimarc